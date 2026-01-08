Haberler

Ankara'da sanayi sitesindeki mermer fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Güncelleme:
İvedik Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki bir mermer fabrikasında çıkan yangın, elektrik arızası nedeniyle meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak fabrikada hasar oluştu.

Ankara'da bir mermer fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İvedik Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki mermer fabrikasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve belediyenin su tankerleri sevk edildi.

Elektrik arızasından çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
