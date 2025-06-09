Ankara'da 'Madleen' Gemisine Yönelik Saldırıya Tepki Gösterildi

Ankara'da 'Madleen' Gemisine Yönelik Saldırıya Tepki Gösterildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırmak üzere yola çıkan 'Madleen' gemisine yapılan saldırıyı protesto etti. Grup, gemide alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ankara'da bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısına tepki gösterdi.

Sakarya Caddesi'nde bir araya gelen Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri, "Madleen" gemisine yapılan saldırıyı protesto ederek, gemide alıkonulan 12 aktivistin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Can Irmak Özinanır, grup adına yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in soykırımcı, savaş ve işkence suçlusu olduğunu belirtti.

Gazze halkının yıkıcı işgale rağmen topraklarından vazgeçmediğini ve geri adım atmadığını dile getiren Özinanır, "Bugün sabaha karşı Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak üzere yola çıkan, aralarında Greta Thunberg ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan'ın da bulunduğu 12 aktivist İsrail güçleri tarafından kaçırılıp alıkonuldu. İşgal devleti uluslararası hukuk ve deniz hukukunu ihlal etti, aktivistlerin, yoldaşlarımızın bulunduğu gemiye saldırdı. Madleen mürettebatı derhal serbest bırakılmalı, Gazze üzerindeki ablukaya hemen son verilmelidir." dedi.

Gruptakiler, "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim

Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
İsrail, kaçırdığı aktivistleri hapishanede ayrı hücrelerde tutacak

İsrail'in kaçırdığı aktivistler için tasarladığı skandal plan sızdı
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı

Polisin şehit olduğu silah soruşturmasından Turabi çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt

Kıyafetini eleştiren takipçisine tek cümlelik yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı!
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.