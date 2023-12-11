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Ankara'da Lokantada Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

11 Aralık 2023 01:44 Son Güncelleme: 01:46 Abone Ol

Ankara'da bir lokantada meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.