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Ankara'da LGBTİ+'lara yönelik operasyonlara karşı protestoya polis müdahalesi

Ankara'da LGBTİ+'lara yönelik operasyonlara karşı protestoya polis müdahalesi
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Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri'nin LGBTİ+ oluşumlara yönelik operasyonları protesto etmek amacıyla Sakarya Caddesi'nde düzenlemek istediği eyleme polis izin vermedi. Grubun basın açıklaması yapmakta ısrar etmesi üzerine polis müdahale etti, çok sayıda katılımcı gözaltına alındı.

(ANKARA) - Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri'nin LGBTİ+ oluşumlara yönelik operasyonları protesto etmek amacıyla Sakarya Caddesi'nde düzenlemek istediği eyleme polis izin vermedi. Grubun basın açıklaması yapmakta ısrar etmesi üzerine polis müdahale etti, çok sayıda katılımcı gözaltına alındı.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, LGBTİ+ oluşumlara yönelik gerçekleştirilen operasyonları protesto etmek amacıyla Sakarya Caddesi'nde bir araya geldi.

Polis ekipleri, grubun basın açıklaması yapmasına ve protestoyu sürdürmesine izin vermedi.

Katılımcıların eylemi sürdürmek istemesi üzerine polis müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA
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