Ankara'da sağanak etkili oldu

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli yağışla birlikte cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağış, şehir içi ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı yerlerde trafik durma noktasına gelirken, yağışla birlikte etkili olan rüzgar da zor anlar yaşattı.

VALİLİKTEN UYARI

Öte yandan; Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; bugün 17.00-18.00 arası Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişi beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

