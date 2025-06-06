Ankara'da Kurban Bayramı Namazı Coşkuyla Kutlandı

Ankara'da Kurban Bayramı Namazı Coşkuyla Kutlandı
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Ankara'da Kurban Bayramı Namazı Coşkuyla Kutlandı
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Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Kocatepe Camii'nde gerçekleştirilen bayram namazında, geleneksel kıyafetleriyle Müslümanlar saf tuttu. Hutbede kurban kesimi ve çevre temizliği konularında uyarılarda bulunuldu.

Ankara vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti

ANKARA - Ankara'da Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar camileri doldurdu.

Kurban Bayramı nedeniyle başkentte vatandaşlar kentteki camileri doldurdu. Kocatepe Camii'ne gelen vatandaşlar saf tuttu. Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle gelirken, bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı. Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı. Kocatepe Caminde bayram namazını eda eden Ankara Valisi Vasip Şahin Ankaralılar ile bayramlaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - Güncel
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