Haberler

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Başladı

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 81 il ve Lefkoşa'da saat 10.15'te başladı. 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu sınav, 130 dakika sürecek ve 12.25'te sona erecek. Sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak ve iki yıl geçerli olacak.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ( Kpss ) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

Ankara'da kamu kurumlarında işe girmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen 2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı. Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylar, girişte detaylı aramaya tabi tutuldu. Adaylar, saat 10.00'a kadar sınav merkezine alındı. Bu saatten sonra kapılar kapatıldı ve gelen öğrenciler içeri alınmadı. Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınav 130 dakika sürecek ve saat 12.25'te sona erecek.

81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınava 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Vadeli Program açıklanıyor: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu

Orta Vadeli Program açıklanıyor! Enflasyon tahmini belli oldu
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

Türkiye için kritik pazartesi! Denizdeki ateşin faturası ağır olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi

Ankara sokaklarında sürpriz! Kamerayı geri sarınca gözlerine inanamadı
Canlı yayında polis baskını: 64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Polis kapıya dayandı, canlı yayın karıştı: "Açma Hürrem"
Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu

Uçakta akılalmaz görüntü! Nedeni ekipleri haklı çıkaracak cinsten
İstanbul Boğazı'nda servetlik düğün! 250 kişi için milyonlar harcandı

Ünlü iş insanından Boğaz'da masal gibi düğün! Fatura dudak uçuklattı
9 ay sonra karaya ayak bastılar! ABD'li askerlerin ilk adresi olay oldu

9 ay denizde kaldılar! Karaya çıkar çıkmaz ülkeyi karıştırdılar
İran'dan İsrail'e 4 cepheli saldırı planı iddiası! Hepsi aynı anda vuracak

Netanyahu'yu titreten senaryo! 4 cepheden aynı anda vuracaklar
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi! Konya Valisi Akın makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

Plakaya dikkat! "Geçiş hakkım var" demedi kırmızı ışıkta bekledi