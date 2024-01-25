Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Kızartma Yağlarına Denetim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ankara'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fast food tarzı işletmelerde kızartma yağlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde yağ numuneleri alınarak laboratuvarda incelenecek.

ANKARA'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, özellikle fast food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri engellemek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla kızartma yağlarına yönelik denetim yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün yaptığı açıklamada, 10 gün boyunca toplu tüketim yerlerinde, kızartmada kullanılan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetimler yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda yurt genelinde denetimler başlatıldı. Ankara'da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranlarda denetim yapıldı. Ekipler, işletmelerin hijyen belgesi, işletme kayıt belgesi, tedarik faturaları ve baca temizliği belgelerini inceleyerek, kızartmalarda kullanılan yağlardan örnekler aldı. Alınan yağ numunelerinin laboratuvarda inceleneceği ve insan vücudunda kansere sebep olan polar madde olup olmadığının tespit edileceği belirtildi.

'NUMUNELER LABORATUVARLARDA ANALİZ EDİLECEK'

Denetimin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Bakanlığın talimatı üzerine şu an 81 ilde kızartma yağlarının eş zamanlı olarak denetlendiğini belirterek, "Ankara'da yaklaşık 300 denetçimizle beraber hem toplu tüketim yerlerinde; restoranlarda, kafelerde özellikle kızartmada kullanılan bitkisel kökenli yağlara yönelik denetimler yapmaktayız. Uzman gıda mühendisleri, denetçiler tarafından yağlarda ısı ölçümü yapıldı. Cihazlarla polar madde miktarına bakıldı, ısı miktarı ölçüldü. Asit miktarlarını ve polar madde miktarlarını ölçmek üzere numuneler alındı. Numuneler tam yetkili laboratuvarlarımızda analiz edilecek" dedi.

Korkmaz ayrıca, 25 derecenin üzerinde çıkan ve polar madde olduğu tespit edilen yağlar ile içinde yüzde 2,5 üzerinde asit bulunduğu tespit edilen yağlara anında el koyulduğunu ve imha edildiğini söyledi.

Öte yandan 2 Şubat tarihine kadar özellikle fast food restoranlarına karşı yoğunlaştırılmış kızartma yağı denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Tarım Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Perşembe 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA 25 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title