Ankara'da Kıbrıs Gazilerine Haymana'da Termal Otel Gezi Düzenlendi
Beypazarı Belediyesi, Kıbrıs gazileri ve aileleri için Haymana'daki bir termal otelde düzenlediği etkinlikte gaziler, kaplıca bölümü ve aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirdi.
Ankara'da Kıbrıs gazileri ve aileleri için Haymana ilçesindeki bir termal otele gezi düzenlendi.
Beypazarı Belediyesince düzenlenen organizasyona katılan gaziler ve aileleri, ilçedeki bir otelde ağırlandı.
Otelin kaplıca bölümünden yararlanan gaziler, aileleriyle vakit geçirdi.
Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, etkinlikten dolayı Beypazarı ve Haymana belediyelerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel