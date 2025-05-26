Ankara'da Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislere saldıran 12 saldırgan gözaltına alındı

Ankara'da Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislere saldıran 12 saldırgan gözaltına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bugün Ankara'da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırgan, tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bugün Ankara'da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırgan, tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü

Eşini bu isteği nedeniyle çocuklarının gözü önünde öldürmüş
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.