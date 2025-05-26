Ankara'da Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislere saldıran 12 saldırgan gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bugün Ankara'da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırgan, tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bugün Ankara'da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırgan, tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel