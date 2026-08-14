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Ankara'da kazada kaybedilen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

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ANKARA'da midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden öğretmen Medine Efeoğlu Doğan (29), son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA'da midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden öğretmen Medine Efeoğlu Doğan (29), son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara- Eskişehir kara yolunda dün midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada Medine Efeoğlu Doğan, Mutlucan Özbayrak (32) ve Mihriban Yılmaz (57) hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. 1 ay önce evlenen öğretmen Medine Efeoğlu Doğan'ın yeni Muş'a atandığı ve görevine başlamaya hazırlandığı öğrenildi. Doğan için Polatlı ilçesi Yenimahalle Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Doğan'ın ailesi, meslektaşları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Medine öğretmenin eşi Samet Doğan cenazede güçlükle ayakta durdu. Samet Doğan, eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Doğan, kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Mutlucan Özbayrak'ın cenazesi Polatlı ilçesi Macun Mahallesi'nde, Mihriban Yılmaz'ın cenazesi ise Haymana ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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