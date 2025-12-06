Haberler

Kazada ölen 2 gencin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Güncelleme:
Ankara'da emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarparak kaza yapan 28 yaşındaki Berkcan Keleş ve 19 yaşındaki arkadaşı Ecrin Dedebağı'nın otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeleri ailelerine teslim edildi.

ANKARA'da, otomobille emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarparak hayatını kaybeden Berkcan Keleş (28) ile yanındaki arkadaşı Ecrin Dedebağı'nın (19) otopsi işlemleri tamamlandı. Ailelerine teslim edilen Keleş'in cenazesi Ankara'nın Sincan ilçesine, Dedebağı'nın cenazesi ise memleketi Eskişehir'e götürüldü.

Ankara Çevre Yolu'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada Berkcan Keleş yönetimindeki 06 KLS 68 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran 17 ZC 171 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına girip hurdaya dönen otomobilde Berkcan Keleş ile yanındaki arkadaşı Ecrin Dedebağı yaşamlarını yitirdi, M.C. ise yaralandı.

OPTİSYENLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ

Keleş ve Dedebağı'nın Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ankara Medipol Üniversitesi Optisyenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Dedebağı'nın yakınları Adli Tıp önünde gözyaşlarına boğuldu. Ağlayanları diğer yakınları teskin etmeye çalıştı. Dedebağı'nın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp toprağa verilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.

Spor eğitmeni olan ve kendi iş yerini açmak için hazırlık yaptığı öğrenilen Berkcan Keleş'in cenazesi de otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Keleş, toprağa verilmek üzere Ankara Sincan ilçesi Peçenek köyüne götürüldü.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com

