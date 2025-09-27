Ankara'da kaybolan servis şoförü ölü bulundu

ANKARA'da 21 Eylül'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu servis şoförü Binali Aslan (65) Mersin'in Tarsus ilçesinde ölü bulundu. Aslan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaklaşık 30 yıldır minibüsüyle yolcu taşıyan Binali Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi, Aslan için polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Önceki gün Binali Aslan'ın minibüsünün Hatay'da görüldüğü ileri sürüldü. Binali Aslan'ın cesedi, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaburgediği Mahallesi sınırlarında ormanda bulundu. Aslan'ın cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeden sonra Ankara'ya getirildi. Aslan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İş arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenazede, aile üyeleri gözyaşı döktü. Namazın ardından Aslan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.