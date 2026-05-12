Çubuk'taki kardeş cinayetiyle ilgili baba ve iki oğlu tutuklandı

Çubuk ilçesinde, kardeşini öldürdüğü iddia edilen S.A. ve iki oğlu tutuklandı. Olay, tartışma sırasında S.A.'nın kardeşi Cihan A.'yı boğarak öldürmesiyle gerçekleşti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi ile 2 oğlu tutuklandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde kardeşi Cihan A'yı (45) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ağabey S.A'nın ardından olayla ilişkili oldukları değerlendirilen oğulları K.S.C.A. ve J.V.S.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İlçede 9 Mayıs'ta, iddiaya göre, Almanya'dan ziyarete gelen S.A. ile anne ve babasıyla Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan kardeşi Cihan A. (45) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. kardeşini boğazını sıkarak öldürmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihan A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etmiş, ağabey ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
