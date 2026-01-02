Haberler

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 11 dereceye düştü. Kuğulu Park'taki havuzlar buz tuttu, kuğu ve ördekler zor anlar yaşıyor. Meteoroloji, soğuk havanın devam edeceğini bildirdi ve vatandaşları uyardı.

ANKARA'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü. Ankara'nın simgelerinden olan Kuğulu Park'taki havuzun bazı kısımları ise buz tuttu.

Ankara'da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü. Kentin simgelerinden Kuğulu Park'taki süs havuzu soğuk hava nedeniyle yer yer buz tuttu. Parktaki kuğu ve ördeklerin, yaşam alanları ise suların buz tutmasıyla daraldı. Beyaz örtüyle kaplanmasının ardından güzel görüntülerin ortaya çıktığı parkta, bazı kuğu ve ördekler oluşan buz tabakalarının üzerinde dolaşırken, bazıları ise kulübe içerisinde vücut ısısını korumaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, soğuk havanın gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump elindeki morlukların nedenini ilk kez açıkladı

Eline ne oldu? Trump morlukların sebebini ilk kez açıkladı
AK Partili eski kadın yönetici evinde ölü bulundu

AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilimizde okullar tatil edildi
Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

Türkiye'nin en büyük illerinden birinde çekilen görüntüye bakın
Teve 2 yeni yıla, yeni isimle girdi

Yeni yıla, yeni isimle girdi
Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar

Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp polis yaktılar
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilimizde okullar tatil edildi
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi