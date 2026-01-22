Haberler

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Başkentte gün içerisinde yağan kar, akşam saatlerinde yoğunlaşıp sokakları beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Başkentte gün içerisinde belli aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde sokakları ve caddeleri beyaza bürüdü.

Kentte gün içerisinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı, akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

Etkisini artıran yağış nedeniyle kentteki bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü.

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın etkili olduğu alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
