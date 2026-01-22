Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Başkentte gün içerisinde belli aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde sokakları ve caddeleri beyaza bürüdü.

Kentte gün içerisinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı, akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

Etkisini artıran yağış nedeniyle kentteki bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü.

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın etkili olduğu alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.