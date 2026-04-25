Ankara'da kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde dedesi ile parktan dönen Yakup Can Y. (3), kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi. A.İ.A. yönetimindeki 06 EET 501 plakalı kurbanlık hayvan yüklü kamyonet, dedesi ile parktan dönerken iddiaya göre bir anda yola çıkan Yakup Can Y.'ye çarptı. Ağır yaralanan çocuk, otomobille Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yakup Can Y. burada hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı