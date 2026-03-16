Ankara'da Kadir Gecesi idrak edildi

Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, Ankara'da büyük bir coşkuyla idrak edildi. Vatandaşlar, camileri doldurarak namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi, Ankara'da idrak edildi.

İftardan sonra kentteki camileri dolduran vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.

Vatandaşlar, başta Kocatepe ve Ahmet Hamdi Akseki camileri olmak üzere Ankara'daki camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
