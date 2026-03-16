Ankara'da Kadir Gecesi idrak edildi

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi, Ankara'da idrak edildi.

İftardan sonra kentteki camileri dolduran vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.

Vatandaşlar, başta Kocatepe ve Ahmet Hamdi Akseki camileri olmak üzere Ankara'daki camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.