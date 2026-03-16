Ankara'da Kadir Gecesi idrak edildi
Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, Ankara'da büyük bir coşkuyla idrak edildi. Vatandaşlar, camileri doldurarak namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.
İftardan sonra kentteki camileri dolduran vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.
Vatandaşlar, başta Kocatepe ve Ahmet Hamdi Akseki camileri olmak üzere Ankara'daki camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan