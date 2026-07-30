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Ankara'da kadınları taciz eden kişinin, kendisini uyaran kişiyi darbettiği anlar güvenlik kamerasında

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Ankara'nın Mamak ilçesinde kaldırımda yürüyen iki kadına tacizde bulunan kişinin, kendisine müdahale eden 72 yaşındaki kişiyi darbettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde kaldırımda yürüyen iki kadına tacizde bulunan kişinin, kendisine müdahale eden 72 yaşındaki kişiyi darbettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Gülveren Mahallesi'nde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki T.S, kaldırımda yürüyen Y.P. ve M.P'ye sözlü tacizde bulundu.

Bunun üzerine T.S. ve iki kadın arasında sözlü tartışma çıktı. O sırada olayı fark eden Nurettin E, T.S'ye tepki gösterdi.

Bunun üzerine T.S. kendisine müdahale eden Nurettin E'yi de darbetmeye başladı.

Nurettin E, T.S'nin elinden çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken T.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan emniyetteki işlemleri devam eden T.S'nin, "kasten yaralama" ve "uyuşturucu kullanma" gibi 9 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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