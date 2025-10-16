Haberler

Ankara'da Kadına Şiddet: Genç Kız Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski sevgilisi Kaan Bulut'un sokak ortasında darbettiği Merve Ongun ağır yaralandı. Bulut'un, Merve'nin telefonunu gasbettiği ve ardından saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Merve'nin annesi, olay sonrası şikayetçi oldu.

ANKARA'da eski sevgilisi Merve Ongun'u (25), sokak ortasında darbeden Kaan Bulut'un (27), öncesinde genç kızın telefonuna el koyduğu ortaya çıktı. Kaan Bulut'un, ağır yaralı haldeki Merve'nin başında sigara içerken görüntüsü de ortaya çıktı. Anne Münevver Ongun şüpheli hakkında gasp iddiasıyla yeniden şikayette bulundu.

Merve Ongun, 10 Ekim günü akşam evine giderken 1 hafta önce ayrıldığı Kaan Bulut ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Kaan Bulut, Merve'yi darbetti. Yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan Merve Ongun, sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Merve Ongun'un, hayati tehlikesi sürüyor. 112 Acil Servis'i arayıp, 'Motosiklet kazası yaptık' diyerek, ihbarda bulunan ve daha sonra güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleriyle Merve'ye şiddet uyguladığı ortaya çıkan Kaan Bulut, gözaltına alınıp, tutuklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER

Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kaan Bulut'un, Merve'nin telefonunu elinden alıp, uzaklaştığı, genç kızın bunun üzerine motosikleti devirdiği görüldü. Şüphelinin de geri dönüp Merve'ye saldırdığı anlar görüntüde yer aldı. Ayrıca şüphelinin, çevredekilerin de müdahalesiyle banka yatırılan Merve ağır yaralı halde ambulans beklerken, başında sigara içtiği görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydeden kişiye tepki gösterdiği de görüldü. Öte yandan Merve Ongun'un, Kaan Bulut ile karşılaşmadan dakikalar önce yakındaki dönerciden ekmek arası döner alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı.

'KIZIMIN TELEFONUNU GASBEDİYOR'

Merve Ongun'un annesi Münevver Ongun, yeni görüntüler eşliğinde polis merkezine giderek, şikayette bulundu. DHA'ya konuşan Münevver Ongun, "Benim çocuğum geliyor. Bu cani motosikletle onun önünü kesiyor ve kızımın telefonunu gasbediyor. O da vermemek için direniyor. Benim kızım telefonunu almasın diye motorunu itekliyor. Sonra geri dönüyor bu cani. Ondan sonra 2 kere yumruk atıyor. O yetmiyormuş gibi kafasını 2 kere öldüresiye yere vuruyor. Bu anların videoları var. Bu caniden şikayetçi olduk. Benim kızım bu cani yüzünden yaşam mücadelesi veriyor. Benim kızım bunları hak etmedi, yaşamayı hak etti. Adalete güveniyorum. Onun cezasını alacağına inanıyorum. Kızımı dövdükten sonra bir de benim kızım yerde ölümle savaşırken utanmadan karşısında sigara içiyor ve görgü tanıkları 'Annesini arayalım' diyor. 'Ne arayacaksın' diyerek izin vermiyor. Böyle bir canilik olabilir mi" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Rusya: İki ülke TürkAkım'a sabotaj yapabilir

İstihbarat başkanından sabotaj iddiası: 2 ülke TürkAkım'a saldıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.