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Ankara'da Kaçak İçki Operasyonu: 7,5 Milyon TL Değerinde 3 Bin 787 Şişe Ele Geçirildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde polis tarafından bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda, depo kısmında piyasa değeri 7,5 milyon TL olan 3 bin 787 şişe kaçak içki ele geçirildi. Mekan sahibi gözaltına alındı.