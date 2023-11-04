Ankara'da Kaçak İçki Operasyonu: 7,5 Milyon TL Değerinde 3 Bin 787 Şişe Ele Geçirildi
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde polis tarafından bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda, depo kısmında piyasa değeri 7,5 milyon TL olan 3 bin 787 şişe kaçak içki ele geçirildi. Mekan sahibi gözaltına alındı.
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, polisin bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda; depo kısmında piyasa değeri 7,5 milyon TL'lik 3 bin 787 şişe kaçak içki ele geçirildi. Mekan sahibi S.G., gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki S.G.'ye ait eğlence mekanına gece saatlerinde operasyon düzenledi. Ekiplerce mekanda yapılan aramada, depo kısmında 3 bin 787 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon TL olan kaçak içkilere el konulurken, gözaltına alınan mekan sahibi S.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.