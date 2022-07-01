Ankara'da Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin 68. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu verildi

Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin 68. kuruluş yıl dönümü, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Kavaklıoğlu, Türk halkının tarihi dostluk ve dayanışma bağlarına sahip olduğu Japonya'ya ve Japon halkına derin bir saygı ve sempati duyduğunu belirtti.

Kavaklıoğlu, "1890 yılında Ertuğrul Fırkateyni'nin talihsiz bir şekilde batması ile yaşanan trajedi ve 1987 yılında İran-Irak Savaşı sırasında Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarının Türk Hava Yolları tarafından tahliye edilmeleri gibi ortak geçmişimizde paylaştıklarımız bizleri birbirimize sıkıca bağladı." dedi.

2013'te iki ülkenin "Stratejik Ortak" seviyesine ilişkileri yükselttiğini hatırlatan Kavaklıoğlu, 2024'te iki ülkenin diplomatik ilişkileri tesisinin 100. yılını kutlayacağını söyledi.

Büyükelçi Suzuki ise 68 yıl önce Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin kurulduğunu ve son yıllarda hızla değişen uluslararası ortamın üstesinden gelmek için de gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Suzuki, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yalnızca Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel düzenin temellerini de baltalıyor. Bu bütünüyle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Suzuki, Japonya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi olmayan üyeliğine seçildiğini hatırlatarak "Türkiye'nin bu seçimde Japonya'ya açık desteğine derinden teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından davetlilere Japon mutfağından yöresel yemekler ikram edildi.