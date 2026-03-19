Jandarma helikopterle havadan trafik denetimi yaptı

ANKARA'da Ramazan Bayramı öncesi Jandarma Genel Komutanlığı tarafından helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan sürücüler tespit edilip, ceza kesildi.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Trafik Daire Başkanlığı ile Havacılık Komutanlığı tarafından Ramazan Bayramı arifesinde havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, helikopterlerle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde havadan denetim yaptı. Hatalı park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, emniyet kemeri kullanmayan ve cep telefonu ile konuşan araç sürücüleri tespit edildi. Havadan tespit edilen ve kural ihlali yapan sürücüler yerdeki ekiplere bildirilerek, müdahale edildi. Denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi. Denetimler kapsamında yine yoğun trafiğin olduğu TEM Otoyolu Akıncı Gişeleri bölgesindeki kontrol noktasında araç tescil belgesi ve sürücü belgesi sorgulaması yapıldı. Sürücüler, emniyet kemeri takmaları ve yine kurallara uymaları konusunda uyarıldı. Öte yandan trafikteki kritik noktalar, Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi'nden de anlık olarak takip ediliyor.

'TEDBİRLERİ 11 GÜN OLARAK PLANLADIK'

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Jandarma Trafik Daire Başkanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürü Albay İsmet Kürşat Karademir, Ramazan Bayramı tatili ile eğitimdeki ara tatilin aynı döneme denk geldiğini hatırlattı. Karademir, "Bu sebeple seyahat edecek vatandaş ve araç sayılarında artış olacağını değerlendirdik. Bu kapsamda tatil öncesi ve sonrası olmak üzere trafik tedbirlerini 13-23 Mart tarihleri arasında toplam 11 gün olarak planladık. Son 6 senenin bayram tatillerini incelediğimizde, günlük ortalama kaza sayısının 658 olduğunu gördük. 2024 ve 2025 yılları bayram tatillerinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına baktığımız zaman ise toplamda 629 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Maalesef günde ortalama 20 vatandaşımız sevenlerinin yanından ayrıldı" diye konuştu.

'3 BİN 722 SAAT HAVA ARACI GÖREVLENDİRMESİ YAPILDI'

Karademir, önceki bayram tatillerinde meydana gelen kazaların oluş nedenlerini incelediklerini belirterek, "En çok karşımıza çıkan ihlaller; hız, şerit izleme ve değiştirme, geçiş önceliğine uymama, arkadan çarpma, dönüş kurallarına riayet etmeme ve kırmızı ışık ihlalidir. Trafikte olduğunuz sürece herkese karşı sorumluluğunuz vardır. Çünkü kurallar ihlal edildiğinde riske atılan sadece kendi canınız değildir. Bu kapsamda jandarma olarak bizler gece ve gündüz yollarda olacağız. İçişleri Bakanımızın talimatı ile bayram tatili süresince trafik tedbirlerinde toplam 22 bin 150 jandarma görevlendirilmiştir. Trafik yoğunluğunun izlenmesi ve havadan trafik denetimleri için ülke genelinde 3 bin 722 saat hava aracı görevlendirmesi yapıldı. Yine bu kapsamda sadece vatandaşlarımızı değil, kendi personelimizi de denetlemek için sıralı amirler ve jandarma müfettişlerinden oluşan 50 heyet görevlendirildi. Amacımız; ceza kesmek değil, sizlerin can güvenliğini sağlamaktır. Bayramlar aile bireylerinin bir araya geldiği mutlu ve huzurlu günlerdir. Lütfen trafik kurallarına uyalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
