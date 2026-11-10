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Ankara'da jandarma operasyonlarında aranan 181 hükümlü cezaevlerine sevk edildi

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Ankara'da jandarma ekiplerinin asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlarında 181 hükümlü yakalandı. Adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevlerine sevk edilen hükümlülerin 88'inin 2 yıl altı, 67'sinin 2-5 yıl arası hapis cezası bulunuyor.

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 181 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 2, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 22, 2-5 yıl arası hapis cezası bulunan 67 ve 2 yıl altı hapis cezası bulunan 88 kişi yakalandı.

Yakalanan 181 hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevlerine sevk edildi.

Kaynak: AA
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