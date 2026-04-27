Haberler

Ankara'da izinsiz gösteriye müdahale sırasında 10 polis hafif yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkentte Kurtuluş Parkı'nda eylem yapan maden işçilerine sözde destek amaçlı izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti.

Başkentte Kurtuluş Parkı'nda eylem yapan maden işçilerine sözde destek amaçlı izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında 10 polis hafif yaralandı.

Kurtuluş Parkı'nda eylem yapan maden işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapmak istedikleri yürüyüşe polis tarafından izin verilmedi.

Bölgede bulunan ve işçilere sözde destek amaçlı izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti.

Çıkan arbede sırasında 10 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Polisin müdahalesinin ardından izinsiz gösteri yapan grup dağılırken, işçilerin Kurtuluş Parkı'ndaki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı

İsrail ateşkesi bozdu! Ülkenin doğusuna havadan bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi

Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu

Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerlerini kovdular

Şehri ele geçirip Rus askerlerini kovdular
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi

Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda

Piyasaların ateşi düşmüyor! Çifte zam kapıda
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin