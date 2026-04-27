Ankara'da izinsiz gösteriye müdahale sırasında 10 polis hafif yaralandı

Başkentte Kurtuluş Parkı'nda eylem yapan maden işçilerine sözde destek amaçlı izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında 10 polis hafif yaralandı.

Kurtuluş Parkı'nda eylem yapan maden işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapmak istedikleri yürüyüşe polis tarafından izin verilmedi.

Bölgede bulunan ve işçilere sözde destek amaçlı izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti.

Çıkan arbede sırasında 10 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Polisin müdahalesinin ardından izinsiz gösteri yapan grup dağılırken, işçilerin Kurtuluş Parkı'ndaki bekleyişi sürüyor.