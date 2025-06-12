Ankara'da İzinsiz Filistin Protestosu: 6 Gözaltı

ANKARA'da izinsiz olarak düzenlenen Filistin protestosunda, polise saldıran 6 şüpheli gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde, Kızılay Yüksel Caddesinde toplanan ve Filistin protestosu adı altında izinsiz gösteri yapan gruba polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara direnen ve ellerindeki flamaların sopaları ile polise saldıran gruba müdahale edildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.