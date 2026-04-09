Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: "Ankara'ya İz Bırakanlar Serisi, Ankara'ya Emek Verenlere Duyulan Vefanın Güçlü Bir İfadesi"

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK), kente emek veren, iz bırakan tüm değerleri görünür kılmak amacıyla "Ankara'ya İz Bırakanlar" serisini başlattı. AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Bu kente emek verenleri de bu kente karşı suç işleyenleri de unutturmamak üzere; Ankara'ya İz Bırakanlar serisi, bir hatırlama çalışmasının ötesinde, Ankara'ya emek verenlere duyulan vefanın güçlü bir ifadesidir. Bu şehir; sokaklarında iz bırakanların, kültürüne katkı sunanların ve değer üretenlerin omuzlarında yükselmiştir" dedi.

Ankara Kent Konseyi öncülüğünde, Ankara Kent Atölyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje; kentin ortak hafızasını kayıt altına almayı ve Ankara'nın kimliğine kalıcı katkı sunacak yeni bir kent belleği oluşturmayı hedefliyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Ankara'ya İz Bırakanlar" serisi; Başkent'e değer katan, kent kültürünü şekillendiren ve Ankara'nın hafızasında izler bırakan kişi, kurum ve markaları onurlandırmanın ötesinde; bu değerleri tanıtan, kent aidiyetini pekiştiren, ortak hafızayı diri tutan ve Ankara'nın köklü birikimini geleceğe taşıyan kapsamlı bir kültürel bellek çalışması şeklinde kurgulanıyor.

Bu seri; Ankara'nın kilometre taşlarını oluşturan isimleri görünür kılarken, kentin hafızasını sadece taşla, bina ile değil; insanla, emekle ve hatıralarla bütüncül bir şekilde ele almayı hedefliyor.

"Bu şehir; sokaklarında iz bırakanların omuzlarında yükselmiştir"

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kente emek verenleri de bu kente karşı suç işleyenleri de unutturmamak üzere; Ankara'ya İz Bırakanlar serisi, bir hatırlama çalışmasının ötesinde, Ankara'ya emek verenlere duyulan vefanın güçlü bir ifadesidir. Bu şehir; sokaklarında iz bırakanların, kültürüne katkı sunanların ve değer üretenlerin omuzlarında yükselmiştir."

Biz, Ankara'nın hafızasını sadece korumuyor; onu yeniden görünür kılıyor, kayıt altına alıyor ve geleceğe taşıyoruz. Çünkü bir kenti güçlü kılan yalnızca bugünü değil, geçmişinden aldığı ilhamdır. Yarım asrı aşan çınar markalarımızdan, kente ruh veren insan hikayelerine kadar her değer; bu projenin temel taşıdır. Ankara'nın gerçek zenginliği, işte bu birikimdir. Ankara iz bırakanların şehridir. Biz de o izleri büyüten, çoğaltan ve yarınlara taşıyan bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Ankara Kent Konseyi olarak, bu kente iz bırakan her değeri saygıyla selamlıyoruz.

"Projeye değer katacak tüm dostlarımızın görüşlerini memnuniyetle bekliyoruz"

Başkent Ankara'ya değer katan; politikacısından esnafına, iş insanından sanatçısına kadar farklı disiplinlerde üretim yapan herkese eşit mesafede durarak, bu kentte taş üstüne taş koymuş tüm değerlere 'Ankara'ya İz Bırakanlar' projesinde yer vermek ve görünür kılmak istiyoruz. Bu ortak hafıza yolculuğuna katkı sunmak isteyen, öneri ve katkılarıyla projeye değer katacak tüm dostlarımızın görüşlerini memnuniyetle bekliyoruz."

Özel seriyle Ankara'nın sosyal, kültürel, ekonomik ve sanatsal gelişimine katkı sunmuş isimleri görünür kılmak, yarım asrı aşmış başkentin köklü çınar markaları ve başkente yön veren değerleri gelecek nesillere aktarmak hedefleniyor. Aynı zamanda bu çalışma, kentin kimliğini besleyen ortak hafızayı canlı tutan güçlü bir kültürel arşiv niteliği taşımayı amaçlıyor.

İlk etapta sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyuna sunulacak projenşn ilerleyen süreçte kapsamı genişletilerek, yaşayan ve sürekli gelişen bir kent belleği modeli olarak dijital bir platforma ve farklı uygulamalara taşınması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA