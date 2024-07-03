Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve akrabası C.A. silahlı saldırıda yaralandı.

İŞ ADAMI, AKRABASIYLA BİRLİKTE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Alınan bilgiye göre, Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi'nde bulunan evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve beraberindeki akrabası C.A. silahlı saldırıya uğradı. Karaarslan ve C.A'ya kapıda bekleyen bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu iş adamının vücuduna üç kurşun isabet ettiği, akrabasının ise hafif şekil yaralandığı öğrenildi.

DURUMU AĞIR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Karaarslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. C.A. ise Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

2022'DE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Karaarslan'ın 2022'de de Ankara'daki ofisinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradığı, olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi olduğu ve savcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda olayın faili olan 4 kişinin tespit edilip gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların çift plaka kullandığı ortaya çıkarıldı.