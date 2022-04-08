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Ankara'da ilkbahar

AA - Çağrı Korucu - Güncel
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Botanik Parkı Atakule Seğmenler Parkı'nda gezen sincap Kuğulu Park ANKARA - Ankara'da Çankaya ilçesinde bulunan Botanik Parkı ve çevresinde bulunan ağaçların ilkbahar mevsiminde çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe büründü.

ANKARA (AA) - Botanik Parkı

Atakule

Seğmenler Parkı'nda gezen sincap

Kuğulu Park ANKARA - Ankara'da Çankaya ilçesinde bulunan Botanik Parkı ve çevresinde bulunan ağaçların ilkbahar mevsiminde çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe büründü. Seğmenler Parkı ve çevresini mesken edinen sincaplar da baharın gelmesiyle beraber yerde ve ağaçların üzerinde yiyecek aradı.

Ankara'da ilkbahar

Ankara'da ilkbahar

Ankara'da ilkbahar

AA / Çağrı Korucu - Güncel

Kuğulu Park, İlkbahar, Atakule, Ankara, Güncel, Haberler

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