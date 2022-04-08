Ankara'da ilkbahar
AA - Çağrı Korucu - Güncel
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Botanik Parkı Atakule Seğmenler Parkı'nda gezen sincap Kuğulu Park ANKARA - Ankara'da Çankaya ilçesinde bulunan Botanik Parkı ve çevresinde bulunan ağaçların ilkbahar mevsiminde çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe büründü.
ANKARA (AA) - Botanik Parkı
Atakule
Seğmenler Parkı'nda gezen sincap
Kuğulu Park ANKARA - Ankara'da Çankaya ilçesinde bulunan Botanik Parkı ve çevresinde bulunan ağaçların ilkbahar mevsiminde çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe büründü. Seğmenler Parkı ve çevresini mesken edinen sincaplar da baharın gelmesiyle beraber yerde ve ağaçların üzerinde yiyecek aradı.