Haberler

Ankara'da İl Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, göç yönetimi kapsamındaki çalışmalar ve sorunlar ile çözüm önerileri değerlendirildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında İl Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre toplantıda, kentte göç yönetimi kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı, göç ve göçmenlere ilişkin sorunlar ile çözüm önerileri değerlendirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Minik çocuk ünlü ismi görmezden geldi, annesi hemen devreye girdi