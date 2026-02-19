Ankara'da İl Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, göç yönetimi kapsamındaki çalışmalar ve sorunlar ile çözüm önerileri değerlendirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre toplantıda, kentte göç yönetimi kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı, göç ve göçmenlere ilişkin sorunlar ile çözüm önerileri değerlendirildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı