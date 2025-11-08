Haberler

Ankara'da Hukuki Haklar Bilgilendirme Toplantısı

Güncelleme:
Ankara Avukat Hakları Grubu ve ODTÜ 100. Yıl Dayanışması tarafından düzenlenen 'Haklar 101' toplantısında, katılımcılara kiracı hakları, veri koruma ilkeleri ve diğer temel hukuki haklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

(ANKARA)- Ankara Avukat Hakları Grubu ve ODTÜ 100. Yıl Dayanışması tarafından organize edilen 'Haklar 101' toplantısında, katılımcılara kiracı haklarından veri koruma ilkelerine kadar temel hukuki haklarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

100. Yıl Mahallesi sakinlerinin oluşturduğu ODTÜ 100. Yıl Dayanışması ve Ankara Avukat Hakları Grubu'nun biraraya gelerek gerçekleştirdiği toplantıda, katılımcılara temel hukuki haklarını nasıl savunacakları anlatıldı. Başkent'te daha çok ODTÜ öğrencilerinin ve orta gelir grubu vatandaşların ikamet ettiği 100. Yıl Mahallesi sakinlerinin ev sahibi-kiracı sorunlarından, kadın haklarına, gösteri özgürlüğünden veri koruma ilkelerine kadar değişik konularda temel hakları ile ilgili sorularına avukatlar yanıt verdi.

Ankara Barosu avukatlarından Sevginur Sağ Odabaş, ODTÜ öğrencilerinin, ev sahipleri ile yaşadıkları sorunlar nedeni ile kendilerine başvurduklarını, kendilerinin de 'Haklar 101' adlı bir çalıştay hazırlayarak vatandaşların temel hukuki hakları ile ilgili bilgi verdiklerini anlattı. Toplantıya katılan vatandaşların sorularını da yanıtlayan avukatlar, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında vatandaşların nasıl bir aksiyon almaları gerektiğini konusunda temel bilgileri paylaştılar.

