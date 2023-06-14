Ankara'da Heyelan Meydana Geldi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağanak sonrası boş arazide toprak kayması ve kayaların devrilmesi sonucu heyelan meydana geldi. Olayda şans eseri yoldan geçenler sıyrık almadan kurtuldu ancak maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri alt yapı çalışmalarının yapılmamasından şikayet ederek, can kayıplarının yaşanmasından endişe duyduklarını belirtti.

Ankara'da sağanak sonrası heyelan meydana geldi

Ürküten anları vatandaş görüntüledi

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide toprak kaydı, kayalar devrildi. Şans eseri yoldan geçenler sıyrık almadan kurtuldu. Meydana gelen heyelanda maddi hasara sebep oldu.

Keçiören'in Sancaktepe Mahallesi, 1586. sokakta boş arazide heyelan meydana geldi. Sağanak sonrası toprak arazide yarıklar oluştu, taş ve kayalar 1586. sokağa devrildi.

"Başımıza kötü bir şey gelince mi ciddiye alınacağız"

Heyelana tanıklık eden mahalle sakinlerinden Şeyma Doğan, her sene aynı olayı yaşadıklarını söyledi. Doğan, toprağın, sürekli asfalt yola toprak akıttığını kaydederek, "Geldiğimiz günden beridir dejavu gibi tekrarını yaşadığımız bir olay bu. Sürekli sel basıyor, su doluyor. Alt yapı çalışması yok. Toprak yol sürekli yere toprak akıtıyor. Çocuğum okuldan gelecek, dün burada felaket bir sel oldu. Merdivenlerden çıksa çıkamıyor. Su büklüm büklüm aşağıya iniyor. Aracımla ben kendim gidip alayım dedim. Toprak, yolu kapatmıştı, çıkamadım" açıklamalarında bulundu.

Bu sorunun neden kaynaklandığına dikkati çeken Doğan, Ankara adına üzüldüğünü söyleyerek, "Ankara Adına üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Biz bu durumu bir senedir şikayet ediyoruz. En büyük sorun şu boru yağış yağdığı zaman tamamen bu caddeye akıtıyor. Neden bu boru alt yapı çalışmasıyla bir yere bağlanmıyor da sokağa akıtılıyor" dedi.

Heyelanın ardından bütün mahalle sakinlerinin balkonlara çıktığını ve yardım beklediklerini söyleyen Doğan, "Korkmaz olurlar mı? Biz hepimiz balkonlardaydık. Video çekiyorduk, bir yerlere atmaya çalışıyorduk. Yardım bekliyorduk. Çok merak ediyorum. Başımıza kötü bir şey geldiğinde mi ciddiye alınacağız. En basitinde şu borudan bu sokağa su akıyor. Orası sokakta burası sokak değil mi? Orada yaşayanlar insanda burada yaşayanlarda insan değil mi?" ifadelerini kullandı.

Bir başka mahalle sakini olan Ferhat Yıldız ise ileride can kayıpları olmasından korktuklarını belirterek, "Çok sıklıkla yağmur yağıyor ama biz bu sorunu son beş senedir yaşıyoruz. Bir can kaybı olmayacağı anlamına gelmiyor. Birinin çocuğuna zarar geldiğinde sorumlusu kim olacak?" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Ölmez ise yukarı mahallenin suyunun üst sokakta biriktiğinin altını çizerek, "Yukarı mahallenin suyu komple üst sokağa geliyor. Oradan EGO otobüsü geçiyor. Üst sokakta yağmur sularıyla su birikiyor ve oranın gideri buraya verilmiş. Gider patladı otobüs geçtiği sırada. Gider patladıktan sonra çamur, taş ve kayalar komple mahallemizi bastı" açıklamalarında bulundu. Otobüsün geçişi sırasında yaşanan ürkücü anları ise bir vatandaş görüntüledi.