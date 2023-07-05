Ankara'da Hayvan Otlatma Tartışmasında Baba ve Oğlunu Öldüren Ahmet Koç'a Müebbet ve 25 Yıl Hapis Cezası

Ankara'da hayvan otlatma tartışmasında Harun Karakuş ve oğlu Berat Karakuş'u öldüren Ahmet Koç'a, müebbet ve 25 yıl hapis cezası verildi. Ahmet Koç, mahkemede pişman olduğunu belirtti.