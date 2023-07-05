Ankara'da Hayvan Otlatma Tartışmasında Baba ve Oğlunu Öldüren Ahmet Koç'a Müebbet ve 25 Yıl Hapis Cezası
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Ankara'da hayvan otlatma tartışmasında Harun Karakuş ve oğlu Berat Karakuş'u öldüren Ahmet Koç'a, müebbet ve 25 yıl hapis cezası verildi. Ahmet Koç, mahkemede pişman olduğunu belirtti.
ANKARA'da hayvan otlatma tartışmasında Harun Karakuş (42) ve oğlu Berat Karakuş'u (18) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Koç'a, müebbet ve 25 yıl hapis cezası verildi.
Geçen yıl mayıs ayında Elmadağ ilçesinde meydana gelen olayda Ahmet Koç, hayvanlarını otlattığı merada Harun Karakuş'un yanında çalışan Afgan asıllı çobanla karşılaştı. Koç, Afgan asıllı çobana hayvanları uzaklaştırmasını, aksi halde çalışma izni olmadığı için şikayette bulunacağını söyledi. Çobanın durumu anlattığı Harun Karakuş, Ahmet Koç'a tepki gösterdi. Koç, çıkan tartışmada Harun Karakuş ve oğlu Berat Karakuş'u tabancayla ateş edip öldürdü.'SAMİMİ' İNDİRİMGözaltına alınıp tutuklanan Ahmet Koç, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmek' suçundan yargılandığı davanın karar duruşmasında hazır bulundu. Son savunmasını yapan Ahmet Koç, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanık Ahmet Koç'a, Berat Karakuş'a yönelik eylemi nedeniyle 'Kasten öldürme' suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, samimi şekilde suçunu kabul ettiği gerekçesiyle müebbet hapse, Harun Karakuş'a yönelik eylemi nedeniyle de yine 'Kasten öldürme' suçundan verdiği müebbet hapis cezasını aynı gerekçeyle 25 yıla düşürdü.