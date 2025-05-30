Ankara'da Hayvan Hakları Koruma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Ankara Valiliği, "Ankara İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu" toplantısının yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı, Vali Vasip Şahin başkanlığında, belediye başkanları, kaymakamlar, komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar, ilgili birimler ile sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin katılımıyla dün gerçekleştirildi.

Toplantıda, hayvan haklarının korunması, ihlal edilmemesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması vurgulandı.

Vatandaşların da günlük hayatlarını güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmelerinin her şeyden önemli olduğu göz önünde bulundurularak, dengeli, kararlı ve tutarlı uygulamaların sürekli hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, mevzuatta belirlenen şart ve usullerle sokakta yaşayan ve sahipsiz hayvanların toplanması ve barınaklara alınması yönünde sürdürülen çalışmaların başarı düzeyinin daha da artırılması için öncelikle yerel yönetimlerin, diğer kurumlarla işbirliği ve koordinasyon halinde hayvan barınakları-bakımevlerinin sayı ve kapasitelerini artırması, hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının titizlikle yapılarak sahiplendirilmelerinin sağlanması, her halükarda sokak, cadde ve mahallelerimizin vatandaşlarımız tarafından herhangi bir endişe duymadan kullanılabilir halde tutulmasının gerekliliği önemle vurgulanmıştır. Bu amaçla görevli ve sorumlu kurum ve kuruluşlar ile kamu görevlileri ve sivil toplum kuruluşlarının, görevlerini eksiksiz yerine getirmeleri talimatlandırılmıştır."