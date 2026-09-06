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Polatlı'da TIR Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Polatlı'da TIR Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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ANKARA’nın Polatlı ilçesinde hareket halindeki TIR’da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde hareket halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. TIR, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Ankara-Eskişehir karayolu Polatlı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde meydana geldi. Hareket halinde olan bir TIR'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede aracı sararak büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle bir süre duran trafik, ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamlanmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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