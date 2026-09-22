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Ankara'da gök gürültülü sağanak trafiği olumsuz etkiledi, su birikintileri oluştu

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Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak, trafiği olumsuz etkiledi ve bazı cadde ile sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Kentte trafik yoğunlaşırken, zor anlar yaşayan vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı; yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak, trafiği olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Kentte sağanağın etkisiyle cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı. Bazı bölgelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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