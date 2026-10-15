Ankara'da gök gürültülü sağanak, caddelerde araçların ilerlemesini güçleştirdi

Ankara'da gök gürültülü sağanak, caddelerde araçların ilerlemesini güçleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da aralıklarla süren gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Biriken su nedeniyle caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken sağanak bazı ilçelerde kısa süreli etkili oldu.
Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor.
Kentte aralıklarla süren gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak, bazı ilçelerde de kısa süreli etkili oldu.
Kaynak: AA