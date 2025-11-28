Haberler

Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi
Ankara'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 153 kişinin yemek yediği işletme ve buraya ürün tedarik eden başka bir işyeri, sağlık standartlarına aykırı faaliyetleri nedeniyle mühürlendi. İşletmelerde son kullanma tarihi geçmiş et ve tavuk ürünleri bulundu.

Ankara'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran kişilerin yemek yediği işletme ile buraya ürün tedarik eden iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

154 İŞÇİ HASTANELİK OLDUKTAN SONRA DENETİM

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu yaptığı yazılı açıklamada, gelen ihbarlar ve Emniyet Müdürlüğünün teyidi üzerine ilçedeki iki işletmede toplum sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle zabıta ekiplerince denetim yapıldığını belirtti.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran kişilerin yemek yediği belirtilen işletmenin ruhsata aykırı catering hizmeti verdiğinin tespit edildiğini ifade eden Kerimoğlu, söz konusu işletmede son kullanma tarihi geçmiş paketlenmiş et ve tavuk ürünlerinin bulunduğunu bildirdi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Bu işletmeye ürün tedarik eden başka bir iş yerinin de denetlendiğini aktaran Mutlu Kerimoğlu, her iki işletmenin toplum ve çevre sağlığını tehlikeye soktukları gerekçesiyle mühürlenerek faaliyetlerine son verildiğini belirtti.

Kerimoğlu, "Belediyemizin halk sağlığı ve gıda güvenliğine yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceğini, yasalara ve sağlık standartlarına aykırı hareket eden bu tür işletmelere karşı kararlılıkla mücadele edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, dün, Ankara'nın bazı ilçelerinde bulantı ve kusma şikayetleriyle çok sayıda kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi ve 153 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurması üzerine soruşturma başlatmış, aralarında yemek firması sahibinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
500
