Haberler

ABB'den yeni yıl öncesi kent genelinde gıda ve hijyen denetimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde gıda güvenliği ve hijyen denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, çeşitli ilçelerdeki iş yerlerini kontrol ederek halk sağlığını korumaya çalışıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni yıl öncesinde kent genelinde gıda ve hijyen denetimleri gerçekleştirildiğini bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri kent genelindeki gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini koordineli bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor.

ABB Zabıta Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe belediyelerinin zabıta ekipleriyle eş zamanlı yapılan denetimlerde, Ulus Hali ve Toptancı Hali başta olmak üzere çeşitli ilçelerde faaliyet gösteren kasap, market, lokanta, tatlıcı, balıkçı, kuruyemişçi, şekerlemeci ve fırınlar kontrol edildi.

Son bir ayda 3 binin üzerinde iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde, hijyen, ruhsat ve ürün saklama koşulları incelendi, halk sağlığını riske atan işletmelere idari işlem başlatıldı.?

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi