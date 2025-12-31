ABB'den yeni yıl öncesi kent genelinde gıda ve hijyen denetimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni yıl öncesinde kent genelinde gıda ve hijyen denetimleri gerçekleştirildiğini bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri kent genelindeki gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini koordineli bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor.

ABB Zabıta Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe belediyelerinin zabıta ekipleriyle eş zamanlı yapılan denetimlerde, Ulus Hali ve Toptancı Hali başta olmak üzere çeşitli ilçelerde faaliyet gösteren kasap, market, lokanta, tatlıcı, balıkçı, kuruyemişçi, şekerlemeci ve fırınlar kontrol edildi.

Son bir ayda 3 binin üzerinde iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde, hijyen, ruhsat ve ürün saklama koşulları incelendi, halk sağlığını riske atan işletmelere idari işlem başlatıldı.?