Ankara Zabıtası gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) zabıta ekiplerince, Ulus Hali ve çevresindeki gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

ABB'den yapılan açıklamada, Zabıta Daire Başkanlığınca, gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunun kontrol edildiği, ürünlerin fiyat etiketleri, ambalaj bilgileri ve son kullanma tarihlerinin incelendiği belirtildi.

Başkentlilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Ulus Hali ve çevresindeki balıkçı, aktar, market, kasap, kuruyemişçi, şekerlemeci ve manavlarda denetim yapıldığı ifade edilen açıklamada, kontrollerde kurallara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere gerekli yaptırımların uygulandığı kaydedildi.

ABB Zabıta Şube Müdürü Sevim Güngör, denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti.