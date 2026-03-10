Haberler

Ankara Zabıtası gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ulus Hali ve çevresindeki gıda işletmelerinde hijyen, fiyat etiketleri ve son kullanma tarihlerinin denetimini gerçekleştirdi. Kurallara aykırı faaliyet tespit edilen işletmelere yaptırım uygulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) zabıta ekiplerince, Ulus Hali ve çevresindeki gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

ABB'den yapılan açıklamada, Zabıta Daire Başkanlığınca, gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunun kontrol edildiği, ürünlerin fiyat etiketleri, ambalaj bilgileri ve son kullanma tarihlerinin incelendiği belirtildi.

Başkentlilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Ulus Hali ve çevresindeki balıkçı, aktar, market, kasap, kuruyemişçi, şekerlemeci ve manavlarda denetim yapıldığı ifade edilen açıklamada, kontrollerde kurallara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere gerekli yaptırımların uygulandığı kaydedildi.

ABB Zabıta Şube Müdürü Sevim Güngör, denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
500

