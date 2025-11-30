Ankara'da Gıda Güvenliği ve Hijyen Denetimleri Artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), kentte gıda güvenliği ve hijyen standartlarının artırılması amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ABB Encümen Toplantı Salonu'nda Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında, ilçe belediyelerinin zabıta ekiplerinin katılımıyla "gıda güvenliği ve hijyen" toplantısı düzenlendi.

Toplantıda iş yerleri, pazar alanları ve gıda üretim tesislerinde denetimlerin daha sık, koordineli ve etkin şekilde yürütülmesi kararlaştırıldı.

Teknik kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ABB birimleri ile ilgili kurumların işbirliği içinde hareket edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çokakoğlu, son günlerde artan gıda kaynaklı sorunlara dikkati çekerek, "Türkiye genelinde yaşanan gıda güvenirliği konulu sorunlar nedeniyle denetimleri daha da sıklaştırma kararı aldık. Yasaların ve yönetmeliklerin bize verdiği denetim görevlerini en etkin biçimde yerine getirmek için iş birliğimizi güçlendirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından zabıta ekipleri sahaya çıkarak iş yerleri, pazar yerleri ve gıda üretim tesislerinde hijyen koşulları, ruhsat uygunluğu ve ürün saklama standartlarını inceledi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmeler uyarılırken, halk sağlığını riske attığı belirlenen noktalara ilişkin idari işlem başlatıldı.