Haberler

Ankara'da Gıda Güvenliği ve Hijyen Denetimleri Artıyor

Ankara'da Gıda Güvenliği ve Hijyen Denetimleri Artıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gıda güvenliği ve hijyen standartlarını artırmak amacıyla kapsamlı denetimler başlattı. İlçe belediyeleri ile iş birliği yapılarak, denetimlerin etkin bir şekilde yürütülmesi kararlaştırıldı. Gıda kaynaklı sorunlar nedeniyle denetimlerin sıklaştırıldığı ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), kentte gıda güvenliği ve hijyen standartlarının artırılması amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ABB Encümen Toplantı Salonu'nda Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında, ilçe belediyelerinin zabıta ekiplerinin katılımıyla "gıda güvenliği ve hijyen" toplantısı düzenlendi.

Toplantıda iş yerleri, pazar alanları ve gıda üretim tesislerinde denetimlerin daha sık, koordineli ve etkin şekilde yürütülmesi kararlaştırıldı.

Teknik kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ABB birimleri ile ilgili kurumların işbirliği içinde hareket edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çokakoğlu, son günlerde artan gıda kaynaklı sorunlara dikkati çekerek, "Türkiye genelinde yaşanan gıda güvenirliği konulu sorunlar nedeniyle denetimleri daha da sıklaştırma kararı aldık. Yasaların ve yönetmeliklerin bize verdiği denetim görevlerini en etkin biçimde yerine getirmek için iş birliğimizi güçlendirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından zabıta ekipleri sahaya çıkarak iş yerleri, pazar yerleri ve gıda üretim tesislerinde hijyen koşulları, ruhsat uygunluğu ve ürün saklama standartlarını inceledi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmeler uyarılırken, halk sağlığını riske attığı belirlenen noktalara ilişkin idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.