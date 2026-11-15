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Ankara'da gece başlayan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu

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Ankara'da gece başlayan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu Haber Videosunu İzle
Ankara'da gece başlayan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

ANKARA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarına sığındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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