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Ankara'da gece başlayan kar yağışı Atakule çevresinde de görüldü

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Ankara'da gece başlayan kar yağışı Atakule çevresinde de görüldü Haber Videosunu İzle
Ankara'da gece başlayan kar yağışı Atakule çevresinde de görüldü
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Gece saatlerinde Ankara'da başlayan kar yağışı kentin bazı noktalarında etkili oldu. Yağış nedeniyle park halindeki bazı otomobillerin üzeri karla kaplanırken sürücüler ıslak yollarda ilerledi; kar Atakule çevresinde de görüntülendi.

ANKARA'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin bazı noktalarında etkili oldu.

Başkentte gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte park halindeki bazı otomobillerin üzeri karla kaplanırken, sürücüler ıslak yollarda ilerledi. Kar yağışı, kentin simge yapılarından Atakule çevresinde de görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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