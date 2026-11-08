Ankara'da gece başlayan kar yağışı Atakule çevresinde de görüldü

Ankara'da gece başlayan kar yağışı Atakule çevresinde de görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gece saatlerinde Ankara'da başlayan kar yağışı kentin bazı noktalarında etkili oldu. Yağış nedeniyle park halindeki bazı otomobillerin üzeri karla kaplanırken sürücüler ıslak yollarda ilerledi; kar Atakule çevresinde de görüntülendi.
ANKARA'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin bazı noktalarında etkili oldu.
Başkentte gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte park halindeki bazı otomobillerin üzeri karla kaplanırken, sürücüler ıslak yollarda ilerledi. Kar yağışı, kentin simge yapılarından Atakule çevresinde de görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı