Ankara'da Fuhuş Operasyonunda 56 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 56 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, haklarında fuhşa aracılık ettirdikleri ihbarı gelen bazı işletmelerle ilgili "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçuna ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 9 işletmede çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu doğrultuda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince gerçekleştirilen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.