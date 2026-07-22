Kaza yapan araçlar polis memurunu ezdi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi'nde yaşanan olayda Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerine dubalar yerleştiren polis ekipleri, araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. İddiaya göre, 63 VR 818 plakalı Toyota marka otomobilin sürücüsü Samet K., polis ekipleri tarafından durdurularak evrakları kontrol edilen Mehmet Reşat Ç.'nin kullandığı 59 ACM 743 plakalı hafif ticari aracı son anda fark ederek direksiyonu çevirmesine rağmen sağ arka kısmına çarptı.

POLİS MEMURUNU EZDİ

Çarpmanın şiddetiyle öne doğru savrulan hafif ticari araç, önünde bekleyen polis memurunu ezdi. Uygulamadaki arkadaşlarının yardımıyla aracın altından çıkarılan polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun vücudunda ezikler olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı