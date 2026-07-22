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Ankara'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

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Ankara'da fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 mağdur kadın kurtarıldı.

ANKARA'DA fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 mağdur kadın kurtarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takipte, Çankaya'da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çalışan şüphelilerin kadınları otellere yönlendirerek fuhşa aracılık ettiği belirlendi. Delillerin toplanmasının ardından düzenlenen operasyonda suçüstü yapıldı. Aramalarda cep telefonları ile güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu. Operasyonda, aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve şef garsonların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 mağdur kadın kurtarıldı. Mağdur kadınlardan biri ifadesinde, "Çaresizliğimden faydalanıldı. Davacı ve şikayetçiyim." dedi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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