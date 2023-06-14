Ankara'da bir garip kaza: Aracıyla boş dükkana daldı, camda asılı kaldı

Ankara'da otomobilinin pedallarını karıştıran yabancı uyruklu bir sürücü, fren yerine gaza basınca boş haldeki dükkana daldı. Yoldan metlerce yüksekteki dükkanda asılı kalan otomobil ise görenleri şaşkına çevirdi.

Sabah 10.00 sıralarında Altındağ ilçesi Feridun Çelik Caddesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kadın sürücü, seyir halindeki 06 BTY 410 plakalı aracıyla yokuş aşağı indiği esnada pedalları karıştırdı. Fren yerine gaza basan sürücünün otomobili yoldan metrelerce yüksekte olan boş haldeki dükkana girdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazanın ardından sürücü ve araç içerisindeki çocuk çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Anne ile çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla dükkandan çıkarıldı.

"ÇARPMANIN HIZIYLA KALDIRIMDAN SEKMİŞ"

Kazanın tanıklarından Oğuzhan Pınar, "Dükkanda otururken gürültü duyduk. Arabanın içeriden dışarıya çıktığını sandık. Öyle değilmiş. Sürücü 'frene bastım, tutmadı' dedi ama büyük ihtimalle fren yerine gaza bastı. Yerde de hiç fren izi yok zaten. Çarpmanın hızıyla da kaldırımdan sekip yukarıya çıkmış. Yardıma gittik. Sürücünün yanında çocuğu vardı. Yüzü kesilmişti. Yabancı uyruklularmış. Hepsi iyi durumda, ciddi bir şeyleri yok" dedi.