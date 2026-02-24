Haberler

Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 5 şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve kolluk kuvvetlerindeki FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içinde yuvalanan ve örgütün 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer alan ayrıca örgütün güncel finans yapılanması içinde bulundukları belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 5 şüphelinin ise yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

