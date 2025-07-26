Ankara'da Eymir Gölü Yakınında Orman Yangını

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

Yangına havadan helikopterler ve uçakla da müdahale ediliyor.

"6 helikopter ve 4 uçakla müdahale ediliyor"

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Şahin, "Burada örtü yangını olarak başlayan yangın kısa zamanda ağaçlık alana sirayet etti ve yaklaşık 2,5-3 saattir ekiplerimiz müdahale halinde." dedi.

Şahin, müdahalenin zorlu şartlarda fedakarlıkla sürdüğünü belirterek, "Şu teknik bilgiyi vereyim, 167 personelimiz müdahalede canhıraş çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca su tankerleri, arazözler, itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale araçlarının yangın söndürme çalışmalarında kullanıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Ama asıl mücadeleyi havadan yapıyoruz. Burada da 6 helikopter ve 4 uçakla yangına müdahale ediliyor. Burada bütün sorumlular ve arkadaşlarımız gayretle çalışıyorlar. Biz de buradan koordine ediyoruz. İnşallah kısa zamanda yangın tamamen söndürülmüş olur. Tabii burada başlayan yangın Konya yoluna bakan sırtlara doğru ilerledi. Şimdi itfaiye ekiplerimiz, Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Bölge Müdürlüğünün ekipleri ve diğer kurumlarımızdan intikal eden ekipler, helikopterlerimiz, uçan bütün araçlarımız orayı önlemeye çalışıyor. İnşallah kısa zamanda söndürülmesini umut ediyoruz."

Şahin, yangının çıkış nedenine ilişkin de "Henüz belli değil ama örtü yangınından başladığını arkadaşlar ifade ettiler ama kısa zamanda tabii iç içe olduğu için kısa zamanda da ağaçlık alana sirayet etti ve devam etti. Arkadaşlarımız hem karadan hem havadan söndürülmesi için canhıraş bir şekilde çalışıyor, gayret ediyor. Tarım ve Orman Bakanımız konuyu takip ediyor, onunla da irtibat halindeyiz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda bilgilendiriliyor." diye konuştu.

ABB Başkanı Yavaş da tüm kurumların el ele vererek yangının söndürülmesi için gayret gösterdiğini belirterek, bölgede etkili olan rüzgarın müdahale çalışmalarını zorlaştırdığına dikkati çekti.

Yavaş, "Yukarıdan Orman Genel Müdürlüğünün uçağı bize yol gösteriyor. O şekilde biz de itfaiyelerimizi yönlendiriyoruz. İnşallah söndüreceğiz." dedi.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da "Ankara'da Eymir Gölü civarında devam eden yangına havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyoruz." ifadeleri yer aldı.