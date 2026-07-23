Kahramankazan'da evde çıkan yangın söndürüldü
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evin bahçesinde başlayan yangın eve sıçradı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Peçenek Mahallesi'ndeki tek katlı evin bahçesindeki otlarda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tek katlı eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev ve bahçede maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş